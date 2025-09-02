التوقف الدولي فرصة لفيريرا لترتيب أوراق الزمالك

يستغل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فترة التوقف الدولي الحالية لإعادة هيكل الفريق، وذلك بالتعاون مع المدير الرياضي جون إدوارد، استعدادًا للمرحلة المقبلة من منافسات الدوري.

ويأتي هذا التحرك في إطار التحضير الجاد لمواجهة المصري البورسعيدي المرتقبة، والمقرر إقامتها يوم 13 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود فيريرا إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، بعد قضاء إجازة قصيرة في بلجيكا، على أن يقود تدريبات الفريق مجددًا يوم الجمعة، إيذانًا ببدء مرحلة التحضيرات الأخيرة قبل استئناف المنافسات الرسمية.