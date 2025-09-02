بعد سقوط 1400 قتيـ.ل صباحا.. زلزال جديد يضرب أفغانستان بقوة

أفادت الأنباء عن وقوع زلزال جديد في أفغانستان عقب الزلزال الذي ضرب البلاد في الساعات الماضية ونجم عنه سقوط ضحايا بالآلاف.

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرقي أفغانستان.

ولم يتضح بعد حجم الأضرار.

ورصد الزلزال مرصد الأبحاث الألماني للرصد الجيولوجي.

وفي الزلزال السابق الذي مازالت تداعياته مستمرة، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان إلى أكثر من 1400 شخص، حسبما أعلن متحدث حكومي اليوم الثلاثاء، فيما قال صحفيون محليون بأن الرقم وصل 1500 قتيل.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إن 1411 شخصا قتلوا في ولاية كونار التي كانت الأكثر تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 6.0 درجة على مقياس ريختر، كما أصيب 3124 شخصا.