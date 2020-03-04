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أخبار العالم

تصعيد جديد.. مقتل 9 من الجيش السوري في قصف تركي على سراقب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:14 ص
الجيش السوري
الجيش السوري
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شيماء مصطفى
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 9 من الجيش السوري في غارة نفذتها طائرة تركية مسيرة استهدفت مواقعهم في سراقب وريفها شرق مدينة إدلب.

يأتي ذلك عقب تمكن قوات الجيش السوري من السيطرة الكاملة على مدينة سراقب التي تريد تركيا إنهاء الوجود السوري بها.

وجرت في سراقب معارك كر وفر كبيرة بين سوريا وتركيا، حتى استطاعت سوريا حسم الأمر خلال الساعات الماضية.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أكدت في وقت سابق، مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين في منطقة إدلب بسوريا. 

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن تركيا تنتهك القانون الدولي عبر زيادة عدد قواتها في إدلب. 

وقالت الوزارة إن العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري أدت إلى تراجع مسلحي جبهة النصرة في حلب وطريق إم 5.

وأضافت أن العملية العسكرية في إدلب كانت ردًا على هجمات الإرهابيين على المدنيين وعلى قاعدة حميميم. 

وأكدت الوزارة الروسية أن تركيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بسوريا. 
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