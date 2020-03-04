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رياضة

شريف أشرف: رحيلى عن الأهلى اجبارى.. ولم أندم على الانضمام للزمالك .. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:53 ص
شريف أشرف
شريف أشرف
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القسم الرياضى
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قال شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق والقناة الحالي، أنه لم يندم على قرار رحيله عن الأهلى والانضمام للفارس الأبيض،مؤكدا أن قرار رحيله عن القلعة الحمراء كان إجباريًا. 
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وأضاف شريف أشرف، خلال برنامج «الماتش»الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن قرار رحيله عن الأهلي كان إجباريًا، بسبب عدم مشاركته مع الفريق الأول، ورفض إدارة النادي احترافه.


وأشار شريف أشرف، إنه لم يجد حلا سوي الرحيل عن الأهلى والإنتقال للزمالك، الذى أراد ضمه فى تلك الفترة، مؤكدا إنه لم يندم على هذا القرار.

وأردف قائلا :" تلقيت عرضًا من ستاندرليج البلجيكي، ولكن الأهلي رفض احترافي وعرض علي تمديد عقدي بقيمة قليلة ثم يعيرني لأي فريق، ربما كان يجب أن أتحلى بالصبر سواء في الأهلي أو الزمالك".
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