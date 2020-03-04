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أخبار العالم

كورونا يضرب إسرائيل ويخرج عن السيطرة.. 1150 طالبا فى العزل و4500 بالحجر الصحي و16 إصابة مؤكدة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:55 ص
كورونا يضرب إسرائيل
كورونا يضرب إسرائيل ويخرج عن السيطرة
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سمر صالح
وضعت إسرائيل 1150 طالبا من مدرسة في تل أبيب في حجر صحي منزلي بعد إصابة نائبة مدير المدرسة وأحد الطلاب بفيروس كورونا، وفق موقع "سكاي نيوز".

وذكرت إذاعة "مكان" الإسرائيلية، صباح اليوم، الأربعاء، أن عدد الإسرائيليين المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 16 بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.
 
ونقلت الإذاعة، عن وزارة الصحة، أن أحد المصابين عاد من إيطاليا يوم السبت الماضي، والآخر يعمل في محل تجاري بمنطقة أور يهودا بتل أبيب، وسيدة انتقلت لها العدوى بعد أن تواجدت في محله لأكثر من ربع ساعة، كما تم الإعلان عن إصابة معلمة إسرائيلية بفيروس كورونا، وعُزل 27 طالبًا ممن درست لهم.
 
وفي مستشفى رمبام بحيفا استُكمل بناء قسم خاص معزول، لاستيعاب مصابي فيروس كورونا، وتخصيص طاقم يشمل 30 ممرضًا وممرضة ليعملوا في هذا القسم.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وضع 4500 إسرائيل فى الحجر الصحي للإشتباه بإصابتهم.

وقالت الوزارة في بيان: "إن المصابين الثلاثة حالتهم طفيفة وهم الآن في الحجر الصحي، وأحد المصابين شخص عائد من إيطاليا في 29 فبراير".

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة، وذلك بعد الإعلان عن حال مصابة جاءت من إيطاليا في 25 فبراير الماضي، إلا أن الحصيلة قد ارتفعت اليوم إلى 16.

وتدرس وزارة الصحة الإسرائيلية وضع الولايات المتحدة على قائمة الدول التي يتم إخضاع العائدين منها للحجر الصحي خوفًا من تفشي فيروس كورونا.





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