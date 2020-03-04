اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا، اليوم الأربعاء، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قبيل انطلاق الدورة (153) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي.





ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية التي تعقد برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق.



