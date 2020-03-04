AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يطالب بتشكيل إدارة أزمة لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ماجدة بدوى
أشاد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا بداية من الإجراءات المشددة التى يتم اتخاذها فى المطارات والموانئ المصرية ، فضلا عن سفر وزيرة الصحة إلى الصين للتعرف عن قرب عن كيفية مواجهة انتشار فيروس كورونا واكتشافه مبكرا.

وأضاف أبو العلا فى بيان صحفى له اليوم  على أهمية تشكيل إدارة أزمة لمواجهة أية تداعيات لفيروس كورونا والذى يهدد كل دول العالم الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة تغيير بعض الثقافة لدى المصريين والتى تساهم فى سرعة انتقال العدوى.

وطالب أبو العلا بضرورة زيادة التوعية بشكل كبير الفترة المقبلة من خلال الإعلام والمدارس والجامعات ودور العبادة لمواجهة الفيروس وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، ، لافتا إلى أن تدشين موقع إلكتروني توعوي عن فيروس كورونا بداية جيدة من جانب الحكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يصل كورونا للدول العربية؟

القومي للبحوث المصري يعلن عن خبر سار بخصوص فيروس كورونا.. فيديو

الجامعات المصرية تنظم ندوات للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

إشادات بإجراءات مصر لمواجهة المرض.. الصحة العالمية تكشف معدلات الوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

الصحة العالمية تشيد بجهود السعودية في مواجهة فيروس كورونا

تأهب واحتياطات.. إشادات دولية بإجراءات السعودية فى مواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مجدى بدران: 10 مستشفيات في الصين تعالج كورونا بادوية الملاريا..ونسبة الشفاء كبيرة

انقسام على تويتر بعد رد #احمد_العوضى على شقيق ياسمين عبد العزيز.. شاهد

استشاري مناعة للمواطنين: أكثروا من تناول البصل..وابتعدوا عن الشيشة..فيديو

إعدام هشام عشماوي .. 17 محطة في حياة الارهابي.. تعرف عليها

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

جريئة وملفتة.. 20 إطلالة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إعلان ارتباطها بـ أحمد العوضى.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيروس كورونا.. طالب آسيوي يتعرض لاعتداء عنصري.. صور

أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل