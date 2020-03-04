برلمانى يطالب بتشكيل إدارة أزمة لمواجهة أى تداعيات لفيروس كورونا

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا بداية من الإجراءات المشددة التى يتم اتخاذها فى المطارات والموانئ المصرية ، فضلا عن سفر وزيرة الصحة إلى الصين للتعرف عن قرب عن كيفية مواجهة انتشار فيروس كورونا واكتشافه مبكرا.
وأضاف أبو العلا فى بيان صحفى له اليوم على أهمية تشكيل إدارة أزمة لمواجهة أية تداعيات لفيروس كورونا والذى يهدد كل دول العالم الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة تغيير بعض الثقافة لدى المصريين والتى تساهم فى سرعة انتقال العدوى.
وطالب أبو العلا بضرورة زيادة التوعية بشكل كبير الفترة المقبلة من خلال الإعلام والمدارس والجامعات ودور العبادة لمواجهة الفيروس وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، ، لافتا إلى أن تدشين موقع إلكتروني توعوي عن فيروس كورونا بداية جيدة من جانب الحكومة.