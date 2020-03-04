إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الأربعاء، أنها سجلت 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.





وقد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا المستجد أصاب كل أقاليم إيران تقريبا، حسبما أفاد الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية.





وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، أن وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، دخل مستشفى "مسيح دانشوري" في العاصمة طهران بسبب إصابته بفيروس كورونا.





وأعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 23 نائبا.



