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تعليم

لمواجهة كورونا.. ندوات تثقيفية بقافلة جامعة المنيا التوعوية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
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قســــم التعليم
أطلقت جامعة المنيا قافلتها الطبية البيطرية والتوعوية لقرية "تندة" التابعة لمركز ملوي وذلك بالتعاون مع محافظة المنيا.

وأوضح الدكتور محمد جلالائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن القافلة تعد الخامسة لجامعة المنيا خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، والتى ضمت طاقم متخصص من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس من كليات: الطب البيطري، والتمريض، والتربية النوعية، قامت بتوقيع الكشف على 19 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام في الجانب البيطري من القافلة.

وأشار الدكتور "جلال"، إلى أن الجانب التوعوي للقافلة، ضم تنظيم ثلاث ندوات صحية لكلية التمريض، شملت توعية الأهالي بـ"فيروس كورونا وطرق الوقاية منه"، و"الإسعافات الأولية للحروق والجروح"، و"كيفية الفحص الذاتى عن سرطان الثدي"، والتي أستهدفت أهالي القرية، إلى جانب تنظيم قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية لندوتين حول "دور وسائل الإعلام في التصدي للشائعات التى تُروج لها شبكات التواصل الاجتماعي وأثره على العملية التعليمية، و"كيفية الاستفادة من الانترنت في التعليم"، بالاضافة إلى تقديم طلاب القسم لفقرات شعر عن فوائد العلم وتنظيم فقرات تحفيزية لطلاب مدرسة تندة الابتدائية المشتركة.

والجدير بالذكر، أن قافلة جامعة المنيا أشرف عليها، الدكتور معتز أحمد محمد عبدالرحمن عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مجدي مصطفي كامل منسق عام قوافل جامعة المنيا، والدكتورة يسرية السيد حسين وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سعد وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة نجلاء محمد أمين، وصلاح سيد يوسف مدير متابعة وتنفيذ المشروعات.
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