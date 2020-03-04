لمواجهة كورونا.. ندوات تثقيفية بقافلة جامعة المنيا التوعوية

أطلقت جامعة المنيا قافلتها الطبية البيطرية والتوعوية لقرية "تند

ة" التابعة لمركز ملوي وذلك بالتعاون مع محافظة المنيا.



وأوضح الدكتور محمد جلال ائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن القافلة تعد الخامسة لجامعة المنيا خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، والتى ضمت طاقم متخصص من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس من كليات: الطب البيطري، والتمريض، والتربية النوعية، قامت بتوقيع الكشف على 19 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام في الجانب البيطري من القافلة.



وأشار الدكتور "جلال"، إلى أن الجانب التوعوي للقافلة، ضم تنظيم ثلاث ندوات صحية لكلية التمريض، شملت توعية الأهالي بـ"فيروس كورونا وطرق الوقاية منه"، و"الإسعافات الأولية للحروق والجروح"، و"كيفية الفحص الذاتى عن سرطان الثدي"، والتي أستهدفت أهالي القرية، إلى جانب تنظيم قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية لندوتين حول "دور وسائل الإعلام في التصدي للشائعات التى تُروج لها شبكات التواصل الاجتماعي وأثره على العملية التعليمية، و"كيفية الاستفادة من الانترنت في التعليم"، بالاضافة إلى تقديم طلاب القسم لفقرات شعر عن فوائد العلم وتنظيم فقرات تحفيزية لطلاب مدرسة تندة الابتدائية المشتركة.