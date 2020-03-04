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أخبار البلد

استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات المؤسسات الصحفية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
عقدت الهيئة اجتماعًا اليوم  الأربعاء راجعت فيه الاستعدادات النهائية للانتخابات والمشرفين على اللجان وطلبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائي، وناقشت تقريرًا حول أماكن إجراء الانتخابات والاطمئنان على تأمينها.

وقررت الهيئة استخدام الحبر الفسفوري في مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

من جانب آخر قررت الهيئة نقل فعاليات انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية  أولًا بأول على صفحتها الرسمية "فيس بوك"، وكلفت عددًا من المصورين بنقل الصورة والحدث منذ فتح باب التصويت حتى نهاية الفرز.
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