استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات المؤسسات الصحفية

عقدت الهيئة اجتماعًا اليوم الأربعاء راجعت فيه الاستعدادات النهائية للانتخابات والمشرفين على اللجان وطلبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائي، وناقشت تقريرًا حول أماكن إجراء الانتخابات والاطمئنان على تأمينها.





وقررت الهيئة استخدام الحبر الفسفوري في مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.



