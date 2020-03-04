المحلات فارغة بسبب كورونا.. فوبيا الشراء تضرب محلات بريطانيا.. صور

الخوف من انتشار فيروس كورونا حول العالم وتحويل بعض المدن إلى مدن أشباح فارغة بدون بشر أو متطلبات الحياة الأساسية من طعام وشراب وعقارات، دفع سكان عدة مدن بالمملكة المتحدة لشراء منتجات أكبر من حاجتهم بدافع التخزين مما جعل المحلات فارغة تماما.





ووفقا للصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن عدة مدن أصبحت مهجورة في بريطانيا، أما تخزين المنتجات فجعل المحلات التجارية فارغة من الكثير من المنتجات وكان أبرز المنتجات هي المتعلقة بالرعاية الصحية، مثل أقسام الصابون، المطهرات، الحفاضات، مناديل الأطفال وكذلك السلع الجافة مثل المكرونة والأرز وهي الأكثر استهلاكا.









ويرجع السبب إلى بعض المحلات السبب في هلع البريطانيين فق تعمت محلات تجارية كبيرة عرض أفلام عن يوم القيامة في المتاجر وعبر حساباتها على الإنترنت، بهدف قلق المتسوقين ودفعهم لشراء أكبر كمية طعام وتخزينها كناجين من الفيروس القاتل.









تزايد الشراء لم يكن في المحلات التجارية فقط، فالمنتجات نفسها كانت الأكثر ثراء على المواقع الإلكترونية للبيع بالتجزئة، مثل موقع أمازون، وموقع امازون فريش، والتي يظهر عليها بيع منتجات بكميات ضخمة.





وقام أحد العملاء في متجر سينسبري في مانسفيلد ببريطانيا بالتقاط صور لأرفف العرض الفارغة بمحلات بريطانيا، والتي نفذت المنتجات منها تماما.