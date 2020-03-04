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اقتصاد

صندوق النقد: على الدول الاستعداد إذا تفاقم تفشي فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:33 م
صندوق النقد
صندوق النقد
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رويترز

 قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الصندوق سيتحرك بخطى سريعة جدا للبت في طلبات لقروض بدون فائدة أو بفائدة منخفضة من الدول التي تضررت من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

 

وأبلغت جورجيفا محطة تلفزيون (سي ان بي سي) أن صندوق النقد لديه 50 مليار دولار لمثل هذه المساعدات جاهزة للصرف السريع.. وأكدت الحاجة إلى إجراءات منسقة وفورية من الدول حول العالم لاحتواء انتشار المرض الذي بدأ في الصين.

 

وقالت: ”حان الوقت الآن لأن تكون هناك إجراءات احترازية جاهزة للتنفيذ إذا أصبح تفشي الفيروس أكثر شدة“، مضيفة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمال قد يحتاجون مساعدة إذا لم يكون بمقدورهم العودة إلى العمل.

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