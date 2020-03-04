أوروبا ترد على أردوغان: كفاك متاجرة بورقة اللاجئين

ردًا على مطالبات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح الاتحاد الأوروبي، في استجابة سريعة لكلامه، بقوله إنه يرفض استخدام تركيا للاجئين كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، وفق ما أوردت وسائل إعلام أوروبية.





ووجّه مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، رسالة إلى تركيا بخصوص التوتر على حدودها مع اليونان.

وقال بوريل، إنه أبلغ تركيا بأن الوضع على حدودها مع اليونان "غير مقبول".





وتابع: "ينبغى على تركيا ألا تشجع على تحرك مزيد من المهاجرين صوب الحدود مع دول الاتحاد.





وفى تصريحات أدلى بها عقب محادثات مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أنقرة، وصف بوريل اجتماعهما بأنه طويل ومثمر.





وسبق قبل التصريحات الأوروبية، أن حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من أنه لا يمكن تجنب حصول أزمة مهاجرين جديدة إلاّ في حال دعمت أوروبا جهود بلده في سوريا، ويأتي ذلك مع تسجيل مواجهات بين اللاجئين والشرطة اليونانية على الحدود.





قال اردوغان إنه يجب على أوروبا دعم تركيا في بحثها عن "حلول سياسية وإنسانية" في سوريا إن أرادت تسوية الوضع.





كان رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، اللواء أوليج جورافليوف، قال إن السلطات التركية تدفع نحو 130 ألف لاجئ فى اتجاه الحدود اليونانية، ثلثاهم ليسوا سوريين.





وتدفق الآلاف من اللاجئين والمهاجرين نحو أوروبا عبر الحدود التركية، بعدما أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين للعبور إلى أوروبا، مبينًا أن تركيا لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.