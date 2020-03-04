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رياضة

تعرف على هدية محمود الخطيب للسفير المصري فى جنوب أفريقيا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قام محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم الموجودة حاليا في بريتوريا، والسفير شريف عيسى، سفير مصر بجنوب إفريقيا، على تبادل إهداء الدروع، على هامش دعوة العشاء التي وجهها السفير المصري إلى الكابتن الخطيب، مساء اليوم، بمنزله في بريتوريا.

وحرص  الخطيب على إهداء درع وعلم الأهلي إلى السفير المصري، معربًا عن خالص تقديره للمجهودات التي تبذلها السفارة لبعثة الأهلي منذ وصولها إلى جنوب إفريقيا، فيما أبدى السفير المصري سعادته بوجود الكابتن الخطيب وبعثة الأهلي في مدينة بريتوريا، متمنيًا التوفيق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته المهمة أمام صن داونز، التي تحسم نتيجتها بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.
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