الأمن السوري يقبض على أبناء شقيق اللواء السابق رستم الغزالي

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت، القبض على مجموعة إجرامية خلال فترة حكم النظام السابق، بينهم أبناء شقيق اللواء السابق رستم الغزالي.

وقالت الداخلية في بيان لها: "إثر رصدٍ مكثف ومتابعة دقيقة، نفذت وحدات الأمن الداخلي في محافظة درعا، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة إجرامية خلال فترة حكم النظام البائد".





وأضافت الوزارة أنه "خلال التحقيقات، اعترف الموقوفون أيمن الغزالي، ومحمد الغزالي، ورستم الغزالي، أبناء شقيق اللواء المجرم في النظام البائد رستم الغزالي، بالاشتراك مع المدعوين إبراهيم الكايد، وعلي وعبدو الغزالي، بتشكيل ميليشيا مسلّحة تحت مسمى "الدفاع الوطني"، جرى استخدامها كغطاء منظّم لممارسة أنشطة إجرامية ممنهجة، بتوجيه ودعم مباشر من اللواء المذكور".





وختمت الداخلية بيانها بالقول: "بناء عليه، أُحيل جميع المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، ونشرت صورة الموقوفين.