إيران: البحرين لم تجلِ مواطنيها بسبب كورونا

زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس الأربعاء، أن مملكة البحرين لم تجلِ مواطنيها من داخل الأراضي الإيرانية على خلفية تفشي فيروس كورونا.









وقال "موسوي"، في بيان نشرته وكالة "إسنا" الإيرانية، "للأسف لم تتخذ أي إجراء لإعادة مواطنيها على الرغم من تعبير وزارة الخارجية الإيرانية عن استعدادها للتعاون في هذا المجال.. حاليًا اضطر أكثر من ۱۳۰۰ مواطن بحريني كانوا يقومون بالسياحة الدينية في إيران للإقامة الطويلة في إيران مجبرين".









وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد وصل إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552.







