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رياضة

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من الترجي على عقوبات الكاف.. الشرطة تداهم منزل حارس ريال مدريد السابق

الخميس 05/مارس/2020 - 07:43 ص
الترجي التونسي
الترجي التونسي
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة أبرزها مراوغات في تونس بشأن إقامة موقعة الإياب بين الترجي والزمالك بدون جماهير، والتي جاءت كالآتي


قامت السلطات البرتغالية، بـ تفتيش ومداهمة منزل "إيكر كاسياس" حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق؛ عقب اتهامه في قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال.
 


تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء غدٍ، الجمعة، إلى استاد رادس لمتابعة مباراة فريق الزمالك أمام نظيره الترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا


كشف أحمد قعلول، وزير الرياضة التونسي، عن حقيقة منع السلطات التونسية جماهير الزمالك من حضور مباراة الفريق أمام الترجي يوم الجمعة المقبل على استاد رادس



وجه عماد متعب، نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق، مؤكدًا أن كهربا لاعب مميز ولديه مهارات رائعة.



أكد الإعلامي إسلام صادق٬ أن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية الأوروبية؛ لضم المالي "أليو ديانج" لاعب وسط الفريق مقابل 3 ملايين دولار، بدايةً من الموسم المقبل





أكد عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه اعتزل الكرة على بغير إرادته، مشددًا على أنه أغلق هذا الملف منذ أن تولى حسام البدري، قيادة منتخب مص
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