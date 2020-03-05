أخبار الرياضة.. أول رد فعل من الترجي على عقوبات الكاف.. الشرطة تداهم منزل حارس ريال مدريد السابق

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة أبرزها مراوغات في تونس بشأن إقامة موقعة الإياب بين الترجي والزمالك بدون جماهير، والتي جاءت كالآتي





الشرطة تفتش منزل حارس ريال مدريد السابق بتهمة تهرب ضريبي وغسيل أموال

قامت السلطات البرتغالية، بـ تفتيش ومداهمة منزل "إيكر كاسياس" حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق؛ عقب اتهامه في قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال.



موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء غدٍ، الجمعة، إلى استاد رادس لمتابعة مباراة فريق الزمالك أمام نظيره الترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا





وزير الرياضة التونسي يكشف حقيقة منع جماهير الزمالك من مؤازرة الفريق بـ رادس

كشف أحمد قعلول، وزير الرياضة التونسي، عن حقيقة منع السلطات التونسية جماهير الزمالك من حضور مباراة الفريق أمام الترجي يوم الجمعة المقبل على استاد رادس







«اهدى شوية»..عماد متعب يوجه رسالة لـ كهربا

وجه عماد متعب، نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق، مؤكدًا أن كهربا لاعب مميز ولديه مهارات رائعة.







بـ 3 ملايين دولار.. الأهلي يتلقى عرضا لاحتراف أليو ديانج

أكد الإعلامي إسلام صادق٬ أن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية الأوروبية؛ لضم المالي "أليو ديانج" لاعب وسط الفريق مقابل 3 ملايين دولار، بدايةً من الموسم المقبل











