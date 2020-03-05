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اقتصاد

الذهب يرتفع بفعل مخاطر فيروس كورونا مع ارتفاع في أسواق الأسهم

الخميس 05/مارس/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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رويترز وولاء عبد الكريم
ارتفع الذهب يوم الخميس على مستوى الأسواق العالمية بفعل عمليات شراء طلبا للأمان تغذيها المخاوف حيال فيروس كورونا سريع الانتشار، لكن ارتفاعًا في أسواق الأسهم حد من مكاسب المعدن.

ورصد " صدى البلد " سعر الذهب بالبورصات العالمية، حيث كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 % إلى 1638.70 دولار للأوقية، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % لتسجل 1639.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق في سي.إن.سي ماركتس، ”عندما نرى دعما للذهب والدولار معا، فهو مؤشر على رغبة في الملاذ الآمن من المستثمرين.“

وتعافى الدولار من تراجعاته الحديثة، مستمدا الدعم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية يوم أمس الأربعاء.

وتدعم الذهب غير المدر للعائد من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على نحو مفاجئ يوم الثلاثاء لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الوباء.

وارتفعت الأسهم الآسيوية يوم‭ ‬الثلاثاء، مقتدية بمكاسب السوق الأمريكية ليل الأربعاء عقب أداء قوي من جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي في حملة الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وقال مكارثي ”إذا استمرت موجة صعود (الأسهم) هذه لثلاثة أيام أو أربعة، فقد تتعامل معها الأسواق كضوء أخضر على صعيد الأثر الاقتصادي للفيروس وقد نرى ضغطا على الذهب. الوضع شديد التقلب.“

وفي المعادن الأخرى، تراجع البلاديوم 1.9% إلى 2527.21 دولار للأوقية. 

وقال محللو بنك ايه.إن.زد في مذكرة ”سلسلة إمداد قطاع السيارات ستتأثر بالفيروس كوفيد-19. لكن، صدمة الطلب هذه من المتوقع أن يكون أثرها محدودا على البلاديوم نظرا للعجز الهيكلي فيه، ونرى مجالًا لمزيد من الانتكاسات عقب موجة الصعود في الآونة الأخيرة.“ 

كان المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات تراجع بما يصل إلى 13 % في 28 فبراير، عقب موجة صعود قياسي وصلت به إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار في 27 فبراير بسبب النقص الحاد في المعروض.

وارتفعت الفضة 0.1 % إلى 17.20 دولار للأوقية، في حين فقد البلاتين 0.2 % ليسجل 871.10 دولار. 
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