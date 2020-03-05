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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس

الخميس 05/مارس/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، متأثرة بتعافى أسواق المال العالمية من مخاوف فيروس كورونا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 12339 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 1687 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 14120 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 4612 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل مستوى 1152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1254 نقطة.
 
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