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أخبار البلد

إدارة أزمات المصرية للاتصالات تعلن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا "تفاصيل"

الخميس 05/مارس/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

اتخذت الشركة المصرية للاتصالات بعض الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من خلال منشور رسمي أصدرته الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالشركة، توضح خلاله الإجراءات الوقائية في هذا الصدد.


وبحسب بيان، الخميس، شمل المنشور عددًا من التعليمات  تتضمن رفع درجات الاستعداد والطوارئ في كافة منشآت المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها، كنوع من الوقاية من فيروس كورونا كما  أوقفت الشركة العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية واستبدلتها بالتوقيع اليدوي للعاملين بدفاتر الحضور والانصراف. 


كما وجهت الشركة بتنظيف المكاتب والأسطح والأرضيات باستمرار باستخدام السوائل المعمقة وتهوية الأماكن المغلقة، خاصة المكاتب المكتظة بالعاملين وقاعات الاجتماعات والصالات، فضلًا عن مراعاة تجميع سلالات النفايات بشكل مستمر 

 

واكدت الإجراءات ضرورة التنظيف المستمر لدورات المياه وتوافر السوائل المعقمة بها، وأكدت على الموظفين تفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال أو العطس، وتغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس والفم والتخلص منها في سلة النفايات ثم غسل اليدين جيدًا، بالإضافة الى تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين كالعناق، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية والبقاء في المنزل، وتجنب الاختلاط بالآخرين وطلب الرعاية الصحية فورًا بالاتصال.

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