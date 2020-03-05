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أخبار البلد

إقبال كبير على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

الخميس 05/مارس/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - احمد بيسو
بدأت الجمعية العمومية العادية للمهندسين، أعمالها، صباح اليوم، الخميس، فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، والمهندسين أحمد عثمان ومحمود حجازى وكيلا النقابة والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، وذلك بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة.

وحضر الجمعية أكثر من 400 مهندس من الفئات العمرية المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، للمناقشة فى شئون  المهندسين. 

فيما تتم فى الجمعية مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للسنة الماضية، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019 واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020 وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة.
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