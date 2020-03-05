إقبال كبير على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

بدأت الجمعية العمومية العادية للمهندسين، أعمالها، صباح اليوم، الخميس، فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، والمهندسين أحمد عثمان ومحمود حجازى وكيلا النقابة والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، وذلك بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة.





وحضر الجمعية أكثر من 400 مهندس من الفئات العمرية المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، للمناقشة فى شئون المهندسين.



