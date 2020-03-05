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رياضة

نصف نهائي دوري السلة.. الأهلي يواجه الجزيرة.. الزمالك أمام الاتحاد.. الموعد والقنوات الناقلة

الخميس 05/مارس/2020 - 12:20 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عبدالله هشام
تنطلق اليوم، الخميس، منافسات المربع الذهبي "نصف النهائي" لدوري سوبر السلة الذي يقام بنظام الـ best of 5، حيث يستضيف فريق كرة السلة الأول بالنادي الأهلي منافسه الجزيرة في تمام الساعة الخامسة عصرا.

كما يلعب الاتحاد السكندري أمام الزمالك على صالة الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة عصرا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة نقل أحداث المباراتين عبر قناة تايم سبورتس ٢ 

ويطبق نظام الـ best of 5 لأول مرة في مصر، بحيث يتأهل الفريق إلى النهائي بعد الفوز في ثلاث مباريات، وتقام الجولة الثانية يومي 7 و8 مارس، والجولة الثالثة يومي 10 و11 من نفس الشهر، والجولتان الرابعة والخامسة يومي 12 و14 مارس.
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