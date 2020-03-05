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اقتصاد

رئيس الجهاز: قطع المياه عن بعض الأحياء بمدينة 6 أكتوبر وضعفها بالمنطقة الصناعية.. السبت

الخميس 05/مارس/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية "الأحياء: ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، حي البشاير، و۲۰۹، و276، و۲۰۰۰ قطعة"، بجانب انخفاض ضغوط المياه بالمنطقة الصناعية، وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح بعد غدٍ، السبت الموافق 7/3/2020، ولمدة 12 ساعة، نظرًا لتنفيذ أعمال ربط خط التغذية قطر 1000 مم المُغذى لتلك المناطق.

‎وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

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