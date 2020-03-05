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مرأة

عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات

الخميس 05/مارس/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند مؤشر البحث جوجل ، بعد إعلان ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، وبعد حديث شقيقها عن علاقتهما والأزمة التي حدثت بسبب هذه العلاقة، خاصة وانه ذكر ان فرق السن بينهما  10 سنوات.

وتعد الفنانة  ياسمين عبد العزيز من الفنانات اللاتي يتميزن بالاطلالات الانيقة والشبابية من حفاظها على وزنها المثالى بالرغم من تخطيها سن الـ 40 عاما، وتظهر فى سن العشرينيات.

تخطف ياسمين عبد العزيز الأنظار لها بشكل دائم، وذلك من خلال اختيارها لتسريحات شعرها المتألقة والتى تتناسب مع إطلالتها بشكل جمالى.

وتتميز بوضع الماكياج البسيط والهادئ الذى يبرز عن جمال ملامحها، ويبرزها مع لمسات بشيطة من أحمر الشفاه الناعم.

ويذكر ان الفنانة  ياسمين عبد العزيز مواليد 16 يناير 1980، وهي تبلغ من العمر 40 عاما، بينما يبلغ أحمد العوضي 32 عاما، والفارق الحقيقي بينهما 8 سنوات فقط وليس 10 سنوات.

عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات
عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات
عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات
عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات
عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات
عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات
عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات
عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات
عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات
عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات
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