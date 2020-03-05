عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات

بعد إعلان ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، وبعد حديث شقيقها عن علاقتهما والأزمة التي حدثت بسبب هذه العلاقة، خاصة وانه ذكر ان فرق السن بينهما 10 سنوات.

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند مؤشر البحث جوجل ،