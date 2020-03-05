تعليم القاهرة تعلن إصدار أول بيان نجاح رقمي

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أول بيان نجاح رقمى من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بديوان عام المديرية، اليوم الخميس، تحت رعاية محمد عطية، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية.





أعلن سيادته أن الخدمات التي تقدمها المديرية للطلبة والمعلمين من طلبات ومستخرجات أولياء الأمور الرسمية من أهم أولويتنا ونقدم جميع الحلول التي تحقق خدمات المواطنين فى سهولة ويسر دون عناء وفي إطار التحول الرقمى والحكومة الإدارية تحت إشراف أنور إبراهيم، مدير إدارة شئون الطلبة والإمتحانات .





صدر أول بيان نجاح للطالبة هنا ممدوح محمد على بالصف الثالث الإعدادي بادارة القاهرة الجديدة بمدرسة ( مصر المتكاملة) القسم الأمريكي.





وقام ولي أمر الطالبة بالدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، ثم تسجيل بيانات الطالبة من خلال مركز المعلومات لبنك البوابة باللغة العربية.





وهو مترجم بعدة لغات ويتم الاستلام بعد 24 ساعة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أو الإدارة التعليمية التابع لها حيث يتم السداد من خلال فورى أو فيزا بمبلغ 88 جنيها.



