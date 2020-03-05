وزير التعليم يعلن تدريس لغة الإشارة في المدارس لجميع الطلاب

تنظم وزارة التربية والتعليم الان، احتفالية الانتهاء من اعداد أطر برامج ومناهج ذوي الاعاقة الفكرية لمرحلة رياض الاطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي ، ودليل اعداد المواد التعليمية (الوزقية والرقمية) للطلاب ذوي الاعاقات الحسية ، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية في ضوء منظومة التعليم الجديدة 2.0









ويحضر المؤتمر كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وبرونو مايس ممثل يونيسيف في مصر ، والدكتور شون كولينز سكرتير أول برامج التعليم بسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة ، والدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.













وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات لدعم طلاب ذوي القدرات الخاصة، شملت هذه الاجراءات تدريب معلمي مدارس الاحتياجات الخاصة ومعلمي المدارس الدامجة وإقامة العديد من البطولات والمسابقات المحلية وافتتاح فصول مزدوجي ومتعددي الاعاقة لاول مرة في مصر.









وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي الآن أن الوزارة أنشأت مركز ريادة لتأهيل ذوي القدرات الخاصة والذي يعد المركز الاول علي مستوي الوطن العربي من حيث المساحة والخدمات.









وأشار الوزير إلي أن آخر تلك الإجراءات ماتم تنفيذه في المناهج الجديدة لطلاب التربية الفكرية في إطار مناهج 2.0 وإعداد مواءمة المناهج لطلاب الصم وضعاف السمع والطلاب المكفوفين وذلك بالتعاون مع عدد من الخبرات الدولية ومنظمة يونيسيف وكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل في جامعة الزقازيق .













واعلن الدكتور طاري شوقي، وزير التربية والتعليم انه قرر تدريس لغة الاشارة كلغة جديدة تدرس لجميع الطلاب الاصحاء في المدارس في نظام التعليم الجديد احتراما لاهمية تعامل هؤلاء الطلاب الاصحاء مع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.









وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ان نظام التعليم الجديد تعليم للجميع ، بما فيهم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.









وقال وزير التعليم : لن يحرم طفل مصري من فرصة تعليم جيد مهما كانت ظروفه.









واضاف : انتهينا من اعداد كتب نظام التعليم الجديد للصف الثالث الابتدائي.





واشار وزير التربية والتعليم الى انه تم عمل مناهج جديدة مناسبة لطلاب مدارس التربية الفكرية ، ويتم اعداد و تأهيل المعلمين لمساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم الجديد بشكل اكبر.









وقال الدكتور شون كولينز سكرتير اول برامج التعليم بسفارة المملكة المتحدة في القاهرة ، أن كوني في الاصل اعمل كطبيب نفسي ، افكر جيدا في اهمية تعليم جيد جدا لكل الاطفال بحيث يتم شمول جميع الاطفال مهما كانت اعاقاتهم و ظروفهم الصحية.





ان حكومتي مسرورة بدعم نظام التعليم المصري الجديد 2.0 و نتمنى لمصر النجاح في كل ما تبذله من جهود في سبيل تطوير التعليم.









وقالت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم ، ان الوزارة تؤمن بأن التعليم للجميع وان اختلافنا قوة ، و لذا اهتمت بفكرة الاستثمار في قدرات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم المعالجات اللازمة لهم في المداوس و من هنا حاءت فكرة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصك في المدارس.









واضافت نوال شلبي نحن سعداء لاننا بنينا في مركز تطوير المناهج كيانات و خبرات وطنية اعدت مناهج متطورة للطلاب الاصحاء و للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.









واشارت نوال شلبي أن مركز تطوير المناهج المصري مليء بخبراء تمتلك رؤية ثاقبة للتطوير.





وقالت : نحن نشكر وزير التربية والتعليم لانه اتاح لمركز تطوير التعليم فرصة للمشاركة في مسيرة التطوير التي ستنقل مصر لمكانة متقدمة مختلفة قريبا.