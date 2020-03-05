للتعقيم .. إخلاء صحن الكعبة من الزوار .. فيديو وصور

دشن عدد من النشطاء وسما عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" بعنوان منظر الحرم حيث تداولوا فيديو للحرم المكي وهو خالي من الزوار وذلك بسبب القرار السعودي والذي إتخذته السلطات السعودية بتعليق موسم العمرة بسبب إنتشار فيروس كورونا.





وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج حيث غرد بستان العلم قائلا " ما هزني منظر في حياتي قط كما هزني منظر الحرم خاليًا من الطائفين حول الكعبة ما كنت أتصور أن أرى الحرم المكي بهذا المنظر يومًا قلب مكسور سبحانك يا رب؛ ما عبدناك حق عبادتك".





وقال مازن : للمرة الاولى في حياتنا اللي نشوف منظر الحرم كذا ..سيسجل التاريخ ان في يوم ١٠ رجب ١٤٤١ مرت ساعات بدون مايكون ولا معتمر في الحرم منظر يحزن قلب مكسور الله يرحمنا برحمتو".





كما بيًن سلطان السهيمي قائلا " اللهم أصرف عنّا الوباء وأقنا شر الداء ونجّنا من الطعن و الطاعون و البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شي قدير نستودع الله بيته الحرام وأهله وزوّاره وخُدّامه وعُمّاره. "



