للتعقيم .. إخلاء صحن الكعبة من الزوار .. فيديو وصور

دشن عدد من النشطاء وسما عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" بعنوان منظر الحرم حيث تداولوا فيديو للحرم المكي وهو خالي من الزوار وذلك بسبب القرار السعودي والذي إتخذته السلطات السعودية بتعليق موسم العمرة بسبب إنتشار فيروس كورونا.
وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج حيث غرد بستان العلم قائلا " ما هزني منظر في حياتي قط كما هزني منظر الحرم خاليًا من الطائفين حول الكعبة ما كنت أتصور أن أرى الحرم المكي بهذا المنظر يومًا قلب مكسور سبحانك يا رب؛ ما عبدناك حق عبادتك".
وقال مازن : للمرة الاولى في حياتنا اللي نشوف منظر الحرم كذا ..سيسجل التاريخ ان في يوم ١٠ رجب ١٤٤١ مرت ساعات بدون مايكون ولا معتمر في الحرم منظر يحزن قلب مكسورالله يرحمنا برحمتو".
كما بيًن سلطان السهيمي قائلا " اللهم أصرف عنّا الوباء وأقنا شر الداء ونجّنا من الطعن و الطاعون و البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شي قدير نستودع الله بيته الحرام وأهله وزوّاره وخُدّامه وعُمّاره. "
اتخذت الحكومة السعودية قرارا بتعليق دخول المملكة لأغراض العمرة والسياحة مؤقتا.
وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان سابق لها أن المملكة قررت أيضا تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا خطرا.
وأعلنت الوزارة أيضا تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة. ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية.
وقالت الخارجية السعودية إنها تهيب بمواطني المملكة عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.
وأكدت المملكة العربية السعودية أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.