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ديني

البحوث الإسلامية: انتهاء ورشة العمل السابعة لرفع كفاءة الوعاظ في صناعة الفتوى

الخميس 05/مارس/2020 - 04:47 م
البحوث الاسلامية
البحوث الاسلامية
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محمود ضاحي
اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل السابعة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات للتدريب على الفتوى العملية وصناعة الفتوى، والتي تم تنظيمها بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، حيث شارك في تنفيذ فعالياتها أعضاء اللجنة من أساتذة جامعة الأزهر في تخصصات شرعية مختلفة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن هذا التدريب المستمر لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والعملية، يأتي في إطار العمل على رفع كفاءتهم العلمية وتمكينهم من أداء مهامهم على أفضل وجه، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. 

أضاف عياد أن ورش العمل يتم عقدها في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، لما تمثله هذه اللجنة من أهمية كبرى نظرًا لمكانتها التاريخية ووجود نخبة متميزة بها من أساتذة الجامعة ووعاظ الأزهر، حيث يستعرض أعضاء اللجنة مع المتدربين في ورش العمل الأسئلة الأكثر ورودا، مع إشراكهم في التعامل مع المستفتين، من أجل إكسابهم الخبرة اللازمة. 

وأوضح الأمين العام أن الورش تستهدف أيضًا بيان الأحكام الشرعية في كثير من المعاملات المعاصرة وتأصيلاتها الشرعية والفقهية في ضوء اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف، مع بيان سماحة ويسر الدين الإسلامي.

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