10 محطات دولية في تاريخ عبد الحميد ممدوح مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية

يستعرض صدى البلد أهم محطات الدكتور عبدالحميد ممدوح، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية، حيث شغل عددا من المناصب الدولية التجارية الأفريقية والعالمية.





1- ديسمبر 2017 : عين كبير المستشارين فى مكتب المحاماة الدولى فى جنيف King & Spalding LLP حتى الآن.





2- سبتمبر 2018: عمل أستاذا زائرا بمركز الدراسات القانونية التجارية، بجامعة لندن.





3- مايو 2001 حتى سبتمبر 2017: عين مدير إدارة الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية.





4- مايو 1993 حتى 2001: عين نائب مدير التجارة فى الخدمات بمنظمة التجارة العالمية.





5- مايو 1991 حتى مايو 1993: عين مساعد نائب المدير العام للجات، وساهم فى تقديم التوجيه والدعم فى مفاوضات جولة أوروجواى.





6- يناير 1990 حتى مايو 1991: بدأ حياته المهنية مع أمانة الجات كمستشار قانونى لتسوية المنازعات، وتم تكليفه بتصميم وصياغة الاتفاق الجديد للتجارة فى الخدمات فى إطار جولة أوروجواى.





7- ديسمبر 1985 حتى ديسمبر 1989: عين سكرتير أول تجارى بالبعثة الدائمة لمصر فى جنيف، وشارك فى الوفد المصرى فى التحضير لجولة أوروجواى والذى كان له دور نشط فى تشكيل مواقف البلدان النامية فى الموضوعات التفاوضية.





8- سبتمبر 1980 حتى سبتمبر 1983: عين سكرتير ثالث تجارى لسفارة مصر فى أستراليا، ورئيس المكتب التجارى، المسؤول عن العلاقات التجارية الثنائية بين مصر وأستراليا.





9- سبتمبر 1979 حتى سبتمبر 1980: عين سكرتير ثالث تجارى لسفارة مصر فى إثيوبيا، ورئيس المكتب التجارى، فضلا عن تمثيل مصر فى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.





10- يناير 1976 حتى سبتمبر 1979: عين كملحق تجارى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فى القاهرة.