AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالفيديو.. حكيم يرقص ويطبل في كواليس أغنية آه بحبه

الخميس 05/مارس/2020 - 07:27 م
حكيم
حكيم
Advertisements
محمد نحلة

طرح حكيم فيديو علي اليوتيوب يبرز كواليس تسجيل اغنية " آه بحبه " التي طرحها مؤخرا ضمن أغنيات ألبومه الجديد " الراجل الصح" الذي من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، وظهر حكيم وهو يرقص ويطبل  في الفيديو بصحبة فريق عمله.


الاغنيات التي طرحها علي اليوتيوب الي الان هي  "قلبي يا ناس" وهى أغنية رومانسية إخراج مازن نيازى وكلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، والأغنية من ألبوم حكيم الجديد "الرجل الصح"،و "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، و"ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، و"الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس.


وطرح ايضا "الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، و"رقصونى" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق،  و"آه بحبه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة، و "الموضة السنة دي" وهي كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع: زيزو فاروق، ومكساچ المهندس أحمد جودة، والماستر المهندس أمير محروس.


وايضا "الصعيد يا دولة"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع: إسلام شبيسى، ومكساچ المهندس أحمد جودة، ومنتج فني فايز عزيز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيبونا في حالنا لـ حكيم تحصد 4.5 ملايين مشاهدة.. فيديو

حكيم يقترب من مليون مشاهدة بـ الراجل الصح.. فيديو

سيبونا في حالنا لـ حكيم تحصد 4.7 مليون مشاهدة.. فيديو

الرجل الصح تحقق المليون الأول.. فيديو

حكيم يطرح سادس أغاني ألبومه الجديد بعنوان آه بحبه.. فيديو

سيبونا في حالنا لـ حكيم تحصد 4.8 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. زواج وائل كفوري.. وجنازة والد أحمد عزمي بحضور فنان واحد.. تأجيل مهرجان كان

زواج وائل كفوري من إعلامية لبنانية شهيرة.. صور

بـ وصلة رقص | نسرين طافش وميرهان حسين تشعلان السوشيال ميديا..شاهد

تعطل حركة القطارات بسبب خروج عربتين من قطار بـ المنيا

مريض يتعافى من كورونا بعد علاجه بأدوية الإيدز.. تفاصيل

آخر دراسة.. حقيقة علاقة البيض بأمراض القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بشرتك دهنية .. 10 حاجات لازم تعمليها كل يوم

خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد

لقطة مؤثرة لطفل في جنازة والدته بعد وفاتها بسبب فيروس كورونا.. شاهد