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مرأة

عود البطل منحوت.. نوع من الخل يساعد في فقدان الوزن

الخميس 05/مارس/2020 - 08:39 م
خل التفاح
خل التفاح
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آلاء حسن
يعد خل التفاح من أهم المكونات الطبيعية التى يجب تواجدها فى المنزل، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمغذيات الصحية للجسم والبشرة، وهو من المشروبات الفعالة في التنحيف، وحرق الدهون.

يحتوي خل التفاح على حمض الخليك الذي يحفز على فقدان الوزن عن طريق خفض مستويات الأنسولين، وتحسين عمليات التمثيل الغذائي، وتقليل الشهية، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض الخليك يقلل من تراكم الدهون في منطقتي البطن، والكبد.

تناول ملعقة واحدة من خل التفاح  مع الماء على الريق يساعد فى التخلص من مشكلة سوء الهضم، لما يحتويه من مواد مضادة للبكتريا والجراثيم، علاوة على ذلك يقلل خل التفاح من فرص الإصابة بالغازات، ويساعد فى القضاء على مشكلة سموم الكبد والدم، إضافة إلى التخلص من مشاكل الهضم مثل "الانتفاخ، الإمساك، الغازات".

ووفقًا لموقع bold sky، تشير الدراسات إلى أن خل التفاح يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء ويساعد الأشخاص على تناول سعرات حرارية أقل مما يساهم في تنحيف الأرداف ويؤدي إلى فقدان الوزن، وتناول خل التفاح يوميًا يمكن أن يساعد في فقدان الوزن بسهولة مع اتباع نظام غذائي منتظم، لقدرته الفعالة على فقدان الوزن بطريقة آمنة وصحية. 
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