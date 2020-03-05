كابوس السيدات.. طرق سحرية لعلاج ترهلات الجلد

قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن هناك العديد من العوامل المسببة للإصابة بترهلات الجلد المزعجة سواء للرجال أو النساء وهن الفئة الأكثر إصابة وكذلك إزعاجًا، مؤكدا أن فقدان الوزن المفاجئ والسريع قد يكون عاملا من عوامل ترهلات الجلد، فضلا عن تكرار الحمل والولادة، وهي أكثر عوامل الإصابة بترهلات جلد البطن عند النساء، كذلك التقدم في العمر الذي ينتج عنه قلة إنتاج الجسم للكولاجين الهام جدا لصحة الجلد.









وأضاف الدكتور محمد عماد أنه يمكن علاج ترهلات الجلد بشكل تجميلي من خلال الجراحة التي يتم فيها إزالة طبقات الجلد المترهلة وشده مع تحسين شكل الأنسجة الموجودة تحت الجلد قدر الإمكان بحيث يناسب الجلد حجم الجسم الجديد وتختفي الطيات المزعجة وتصبح البشرة أكثر نعومة وتناسقًا، وبعد الانتهاء من الجراحة سيقوم الطبيب بوضع ضمادات على الشقوق الجراحية، وقد يتم وضع أنابيب صغيرة رقيقة تحت الجلد مؤقتًا لتصريف أي فائض من الدم أو السوائل قد يتجمع، ثم يقوم الطبيب بإعطاء مريضه إرشادات عن كيفية الاعتناء بنفسه في مرحلة التعافي، مع الحرص على تناول المضادات الحيوية والمسكنات.









واستكمالا لطرق شد الجلد المترهل، أوضح الدكتور محمد عماد، أن تقنية الليزر من التقنيات الغير جراحية التي يمكن بها شد الجلد والحصول على نتائج ممتازة خصوصا على منطقة البطن، حيث تلجأ النساء لعملية شد الجلد بالليزر بعد الولادة نظرًا لأمانها ونتائجها المذهلة، وايضًا يتم إجراء هذه العملية بعد عمليات تكميم أو تدبيس المعدة، أو كعملية مكملة لعملية شفط الدهون بالليزر، ويتم شد الجلد المترهل بالليزر بعدة طرق مختلفة تُحدد على حسب الحالة، لكن أهم الآليات التي تتبعها طرق شد الجسم المترهل بالليزر تكمن في حث إفراز الكولاجين في البشرة، للحصول على النتائج الصحية والتجميلية المرضية.