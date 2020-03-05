الدوري السعودي.. الشباب يكتفي بهدفين في شباك العدالة بـ الشوط الأول

أنهي فريق الشباب الشوط الأول متقدما على نظيره العدالة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري السعودي.





كرستيان خوانكا منح الشباب التقدم بعد مرور 39 دقيقة، وعزز عبد المجيد الصليهم بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.



