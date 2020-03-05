الدوري السعودي.. الشباب يكتفي بهدفين في شباك العدالة بـ الشوط الأول

أنهي فريق الشباب الشوط الأول متقدما على نظيره العدالة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري السعودي.
كرستيان خوانكا منح الشباب التقدم بعد مرور 39 دقيقة، وعزز عبد المجيد الصليهم بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.
ويسعى فريق الشباب لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة الثقيلة أمام الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.
في المقابل يسعى فريق العدالة الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، تمنحه دفعة قوية، للمنافسة على البقاء في مسابقة الدوري.
ويحتل الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد العدالة في المركز الـ 16، وقبل الأخير بـ 14 نقطة.