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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 6-3-2020

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

 سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 717 جنيهًا بعد أن كان 715 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم الجمعة 6-3-2020.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الجمعة 6 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.


سعر الذهب


سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 819 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 817 جنيها.


سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 751 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 749 جنيها.


سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 717 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 715 جنيها.


سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 615 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 613 جنيها.


سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 478 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 477 جنيها.


سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 410 جنيهات بعد أن كان يسجل نحو 409 جنيهات.


سجل سعر الذهب لأوقية الذهب 25,484 جنيها بعد أن كان يسجل نحو 25,413 جنيها.


سجل سعر كيلو الذهب نحو 819,429 جنيها بعد أن كان يسجل نحو817,143 جنيها.


سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,736 جنيها بعد أن سجل نحو 5,720 جنيها

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