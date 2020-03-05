أخبار الرياضة.. كواليس صراع الانتخابات بين الخطيب والعامري فاروق في الاهلي.. مفاجآت عن صفقة منتظرة بين الزمالك وبيراميدز

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة أبرزها مراوغات في تونس بشأن إقامة موقعة الإياب بين الترجي والزمالك بدون جماهير، والتي جاءت كالآتي







- أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أن استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي لم تقبل، بعد تخليه عن منصب الرئيس في الأيام الماضية دون رد من مجلس النادي الاهلي.









- كشف الإعلامي إسلام صادق، عن وجود صراع بين العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.









- كشفت مصادر أن إدارة الأهلي أبدت إستياءها الشديد من التصرفات التي يقوم بها صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة أن الأهلي لا يمانع في رحيل اللاعب لأي فريق حتي بما فيها الزمالك المنافس التقليدي.









- كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تلقي محمد عواد، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرضا من نادي بيراميدز، للإنتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









- يستضيف فريق ليفربول السبت المقبل ضيفه بورنموث، على أرضية ملعب "الأنفيلد"، معقل الريدز ضمن منافسات دور الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.









- يعاني فريق الترجي التونسي من أزمة كبيرة، قبل مواجهة الزمالك، غدا، الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بسبب العقوبات القاسية التي وقعها الكاف على جهازه الفني ولاعبيه، بسبب أحداث مباراة الذهاب.













- أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله خضوع البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق، لعملية جراحية ناجحة.



