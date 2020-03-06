الجبلاية : فيفا يشيد بالحكام المصريين.. ودعونا جميع الأندية للمشاركة في اللائحة

أشاد جمال محمد علي عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، بمجهود الحكام لتعلم وتنفيذ تقنية الفار في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.





وطُبقت تقنية الفار للمرة الأولى ظهر اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت بين فريقي طلائع الجيش وإنبي، وانتهت بالتعادل السلبي.





وقال جمال محمد علي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم أون سبورت 2": "فيفا أشاد بالحكام المصريين أثناء تدريبهم على تقنية الفار، ودرجة استيعابهم العالية، وتفهم التقنيات بأسرع ما يمكن".





وأضاف: "اختصروا الوقت، لأن التقنية كانت تحتاج إلى تدريب ما بين 6 إلى 8 شهور لكي نطبقها، واستطعنا التغلب على هذه المشكلة باستيعاب الحكام، وأنهينا التدريبات في 33 يومًا فقط ، نريد أن نصل للعدالة في التحكيم بالدوري المصري".





وأكمل عضو الجبلاية: "تعديل اللائحة كان جزء أصيل من عمل اللجنة الخماسية ومكلفين من الفيفا بذلك، وتم إرسال خطابات لجميع الأندية المصرية للمشاركة في تعديل اللائحة".





وتقوم اللجنة الخماسية في الفترة الحالية بإعداد اللائحة الخاصة باتحاد الكرة قبل البدء في الانتخابات المقبلة.





وأتم: "اعتماد اللائحة يكون من الجمعية العمومية ثم من الفيفا، اللجنة الخماسية هي التي ستشرف على العملية الانتخابية لاتحاد الكرة".