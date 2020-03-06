أمريكا تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في ولاية ميريلاند

أعلن حاكم ولاية ميرلايند، اليوم الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولاية.





ومنذ قليل، كشف حاكم ولاية واشنطن الأمريكية وفاة 11 شخصا بفيروس كورونا من بينهم 10 ينتمون لمقاطعة واحدة.





وقال حاكم الولاية إن إجمالي الحالات المتوفاة في الولايات المتحدة جراء الفيروس ارتفع الآن إلى 12 شخصًا.





وأعلنت ولاية واشنطن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، ومثلها ولاية كاليفورنيا، التي سجلت حالة وفاة واحدة.



