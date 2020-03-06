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سيارات

عروض مميزة وهدايا من شانجي على صيانة سيارة M50S

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:21 ص
شانجي
شانجي
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عزة عاطف
بعد الخصم الأخير من شانجي على موديلاتها M50S الـMPV متعددة الأغراض بواقع 4000 جنيه على موديل 2020 من السيارة، أعلنت شركة بودي كار وكيل سيارات شانجي عن عروض جديدة على الصيانة الدورية للسيارة.

قدمت الشركة عروضًا مميزة على صيانة موديلات سيارة M50S المتاحة في السوق المصري خلال شهر مارس ٢٠٢٠، من ضمنها فلتر زيت هدية على الصيانة الدورية للسيارة في المراكز المعتمدة في الجيزة، الإسكندرية والمحلة.

كانت الشركة قد فجرت عروضًا أخرى تتمثل في الحصول على السيارة ثمانية المقاعد بمقدم ٤٦ ألف جنيه شامل المصاريف الإدارية والتأمين لمدة سنة للموظفين وأصحاب السجلات التجارية، وذلك بتقسيط الباقي على ٦٠ شهرًا، مع العلم أن السيارة متوفرة في الوقت الحالي بسعر 185 ألف جنيه بدلًا من سعر 189 ألف جنيه طوال فترة العرض، كما أكدت الشركة توفير 40 ألف جنيه على نظام التقسيط للسيارة.

تأتي شانجي M50s موديل 2020 بمحرك 1500 سي سي بقوة 116 حصان وموتور شانجي بايك وناقل مانيوال مع نظام دفع خلفي وكاتينة جنزير ، ويتوفر للسيارة تجهيزات تشمل (تكييف امامى و خلفى- باور ستيرنج - 4 زجاج كهرباء - زجاج فاميه خلفي - كاوتش مقاس 15- مفتاح ريموت - 8 راكب - لمبة صالون خلفي).

أما الفئة الأولى من السيارة موديل 2019 فلا تزال متاحة بمحرك 1400 سي سي بموتور شانجي سوزوكي وكاوتش مقاس 14 وتكييف أمامى و خلفى وتتسع الي 8 راكب- بسعر ١٨٣ ألف جنيه لفترة محدودة.
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