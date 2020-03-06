أول تعليق من كوريا الجنوبية على إخضاع مواطنيها في اليابان للعزل الصحي

أدانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، قرار اليابان بإخضاع الكوريين الجنوبيين للعزل الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.





ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة قولا: "خطط اليابان لإخضاع الزوار الكوريين الجنوبيين للعزل الصحي أمر مؤسف، وقد قررنا استدعاء سفير اليابان على خلفية هذا الأمر".





وكان رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، قال أمس، اليابان سوف تبدأ الاثنين المقبل في وضع كل القادمين من الصين وكوريا الجنوبية في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.





وقال إن جميع الرحلات الجوية القادمة من الدولتين سوف تستخدم مطارين، ناريتا بالقرب من طوكيو وكانساي في أوساكا.





كما أضاف أن الحكومة قررت تعليق تأشيرات الدخول الصادرة بالفعل للزوار من الدولتين.



