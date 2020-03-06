بطريقة كوميدية.. حكيم يرقص مع فرقته على أغنية رقصوني يابا.. شاهد





وظهر حكيم مع طاقم عمله وهو يغني أغنية" رقصوني يابا " بطريقه مضحكه من خلال قيام فرقته بالتمثيل بأن مزاجهم سيء وعند وصول حكيم في الاغنيه لكلمة رقصوني يابا قامت الفرقة بالرقص بطريقة كوميدية.





ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "والله عسل وبحبك" و "اغنية جامدة" و " حكيم يعني الفرفشة".





يذكر أن آخر الأغاني التي طرحها حكيم بشكل رسمى، هى أغنية "متجمعين" التى غناها فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.

شارك الفنان حكيم جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.