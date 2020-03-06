رياح و عاصفة ترابية ..الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الجمعة فى السعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس وفقا لتوقعاتها أن يشهد اليوم الجمعة رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول الى عاصفة ترابية تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية،الشرقية). فيما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها امطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.





أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول على الجزء الشمالي والاوسط الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي .



