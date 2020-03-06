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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 6 -3-2020

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:54 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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محمود محسن
استعرض برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة  6 -3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

واستعرض برنامج  8 الصبح عبر فضائية  dmc أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 5 جنيه
الخيار 8 جنيهات
الباذنجان 5 جنيهات
البصل 7 جنيهات
الفاصوليا 6 جنيهات
الكوسة 7 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6 جنيهات
جوافة 10 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 10 جنيهات
اليوسفى 5 جنيهات
تفاح بلدى 18 جنيها
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