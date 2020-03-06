أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 6 -3-2020

استعرض برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 6 -3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
واستعرض برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 5 جنيه
الخيار 8 جنيهات
الباذنجان 5 جنيهات
البصل 7 جنيهات
الفاصوليا 6 جنيهات
الكوسة 7 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6 جنيهات
جوافة 10 جنيهات
الموز 12 جنيها
الفراولة 10 جنيهات
اليوسفى 5 جنيهات
تفاح بلدى 18 جنيها