أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 6 -3-2020

استعرض برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc تقريرًا مُفصلًا اليوم، الجمعة 6 -3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.





وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.





واستعرض برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

البطاطس 4 جنيهات

الطماطم 5 جنيه

الخيار 8 جنيهات

الباذنجان 5 جنيهات

البصل 7 جنيهات

الفاصوليا 6 جنيهات

الكوسة 7 جنيهات









أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال 6 جنيهات

جوافة 10 جنيهات

الموز 12 جنيها

الفراولة 10 جنيهات

اليوسفى 5 جنيهات

تفاح بلدى 18 جنيها