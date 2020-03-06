طقس الجمعة.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد الرؤية الأفقية بالسعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول إلى عاصفة ترابية؛ تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على 3 مناطق.

وأضاف التقرير أن الحالة الجوية السابقة تتعرض لها مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية). فيما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول على الجزء الشمالي والأوسط إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي.





وأضاف التقرير قائلا: بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.