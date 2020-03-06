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أخبار العالم

إيران توقف جميع الأنشطة الرياضية إلى 20 مارس بسبب كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:03 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
قررت لجنة مكافحة فيروس "كورونا" بمجال الرياضة في إيران، اليوم الجمعة، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد إلى 20 مارس الجاري.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية - أن قرار وقف جميع الأنشطة الرياضية في أنحاء البلاد ومنها دوريات كرة القدم وجميع المراكز الرياضية والتمارين والمنافسات، جاء في ضوء تقارير اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية.

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور قد أكد ، أمس الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 107 أشخاص في حين بلغ عدد المصابين 3513 والمتعافين 739.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس حتى نهاية العام الإيراني الجاري بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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