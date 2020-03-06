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رياضة

رامى ربيعة: الفوز على صن داونز في الذهاب غير مطمئن.. ونسعى للتتويج بالبطولة

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:02 م
رامى ربيعه
رامى ربيعه
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عبد الحكيم أبو علم
أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن جميع لاعبي الأهلي في حالة تركيز استعدادا لمواجهة الغد أمام صن داونز، ورغم أن الفريق حقق الفوز في مباراة الذهاب على المنافس في القاهرة بهدفين نظيفين إلا أن هذا لا يعني تأهل الفريق، وعلينا أن نحسم تأهلنا في مباراة هنا في بريتوريا.  

وقال ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد لوكاس موريبي: «الفوز بهدفين في مباراة الذهاب بالقاهرة، نتيجة غير مطمئنة كما قال المدير الفني رينيه فايلر، وعلينا التركيز وبذل أقصى جهد خلال مباراة العودة غدا؛ من أجل حسم الصعود إلى دور نصف النهائي».  

وأشار ربيعة إلى أن جميع اللاعبين يضعون في اعتبارهم وفي حساباتهم إسعاد جماهير الأهلي من خلال الفوز بلقب البطولة، وقطع خطوة جديدة في طريق تحقيق هذا الحلم عبر تخطي صن داونز غدا في إياب دور الثمانية.  

وأكد ربيعة أن دور اللاعبين الكبار داخل الفريق لم يتوقف؛ سواء المتواجدين حاليًا مع الفريق في جنوب إفريقيا أو المتواجدين في القاهرة من خلال تشجيع وتحفيز جميع اللاعبين قبل مباراة العودة.  

واختتم ربيعة تصريحاته مؤكدا جاهزية الأهلي لمواجهة صن داونز غدا على استاد لوكاس موريبي، و حسم تأهله إلى الدوري نصف النهائي من بريتوريا.
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