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توك شو

كان مرعوب.. سلاف فواخرجي تكشف سر ذعر هيثم أحمد زكى من فيلم حليم .. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:44 م
الفنانة سلاف فواخرجى
الفنانة سلاف فواخرجى
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شيرين عادل

قالت الفنانة سلاف فواخرجى ، إنها التقت بالفنان أحمد زكى خلال عرض فيلم ليلة البيبى دول وقام بإمساك يدها  قائلا  :" أنا فرحان بيكى أوى يا سلاف " وأشاد بدورها الفنى فى الفيلم .

وكشفت سلاف فواخرجى ، خلال استضافتها ببرنامج أسرار النجوم  مع الإعلامية انجى على  على محطة نجوم اف ام ، أمس الخميس ، أن الراحل هيثم أحمد زكى  كان " شايل الهم"  " خاصة مع خوضه الدراما لأول مرة و خوفه الشديد من تحمله مسئولية استكمال دور والده أحمد زكى فى  فيلم حليم  .

وأكدت سلاف فواخرجى  ، أن خبر رحيل هيثم أحمد زكى كان مفجع بالنسبة لها لافتة إلى إنها بمحض الصدفة قبل وفاة الراحل بيوم واحد كانت الأخيرة قد نشرت عبر موقع تبادل الصور " انستجرام " مشاهد  قد جمعتهم سويا فى فيلم ليلة البيبى دول.

استضافت الإعلامية إنجي علي، الفنانه سلاف فواخرجى، أمس الخميس، فى برنامج أسرار النجوم على محطه وراديو  اف ام ..

سلاف فواخرجى ممثلة سورية، ابنه الناقد السينمائى الكبير السورى محمود فواخرجى، ومتزوجة من الممثل السورى وائل رمضان ولديها من الأبناء "علي وحمزة" درست بكلية الاداب جامعة دمشق قسم الآثار، كما التحقت بمعهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية.

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