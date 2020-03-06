مقتل إرهابيين نفذا تفجيرا انتحاريا بمحيط السفارة الأمريكية في تونس

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الداخلية التونسية إعلانها مقتل إرهابيين اثنين نفذا تفجيرًا انتحاريًا في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.





وانتشرت وحدات من الجيش التونسي في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، فيما أعلنت قوات الأمن حالة التأهب القصوى.





ونفت السلطات التونسية سقوط أي قتلى باستثناء الإرهابيين في تفجير انتحاري وقع بمحيط السفارة الأمريكية.













وأفادت قناة "الحرة" بان الشرطة التونسية تعمل على إبعاد المواطنين من محيط السفارة الأمريكية في العاصمة تونس بسبب الاشتباه بوجود سيارة مفخخة بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه في نقطة قريبة.





ونقلت قناة "العربية" عن الشرطة التونسية أن انتحاريين كانا يحاولان اقتحام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، قبل أن يفجرا نفسيهما في نقطة قريبة منها.





ونشرت السفارة الأمريكية في تونس تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، ذكرت فيها أن الأمن التونسي يتعامل مع حادث تفجير انتحاري في محيطها.





ونصحت السفارة الأمريكية في تونس على حسابها بموقع "تويتر" بالابتعاد عن محيطها إلى أن يتم تأمينه.





وأصيب 6 على الأقل من أفراد الأمن التونسي جراء التفجير الانتحاري.