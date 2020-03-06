أحمد الروبي يشارك في حفل الجامعة البريطانية.. اليوم

يشارك الفنان الشاب أحمد الروبي، اليوم، في حفل الجامعة البريطانية الخاص بمرور ١٥ عاما على إنشائها بمصر، والمقرر إقامته الساعة ٦ مساء.





ويقدم الروبي، أغنيته الشهيرة "صقفة"، قبل أن يقدم النجم اللبناني راغب علامة الذي يحيى الحفل نفسه.





وكان روبي قد حقق نجاحا كبيرا على مدار العام الماضي بأغانيه التي أطلقها مع نهاية عام ٢٠١٨ وحتى الآن وكلها من إنتاج شركة طيارة وهي شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي من اغاني و إعلانات و برامج أسسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات. وقدمت عدة إنتاجات ناجحة مثل اغنية سقفة وسنة بنودعها وبرنامج العب يا نجم والعديد من الإنتاجات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.