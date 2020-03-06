AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد الروبي يشارك في حفل الجامعة البريطانية.. اليوم

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:10 م
أحمد الروبي
أحمد الروبي
Advertisements
شيري نبيل
يشارك الفنان الشاب أحمد الروبي، اليوم، في حفل الجامعة البريطانية الخاص بمرور ١٥ عاما على إنشائها بمصر، والمقرر إقامته الساعة ٦ مساء.

ويقدم الروبي، أغنيته الشهيرة "صقفة"، قبل أن يقدم النجم اللبناني راغب علامة الذي يحيى الحفل نفسه.

وكان روبي قد حقق نجاحا كبيرا على مدار العام الماضي بأغانيه التي أطلقها مع نهاية عام ٢٠١٨ وحتى الآن وكلها من إنتاج شركة طيارة وهي شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي من اغاني و إعلانات و برامج أسسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف منذ عدة سنوات. وقدمت عدة إنتاجات ناجحة مثل اغنية سقفة وسنة بنودعها وبرنامج العب يا نجم والعديد من الإنتاجات الأخرى التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. عرض الفيل الأزرق 2 لـ كريم عبد العزيز بـ مهرجان جمعية الفيلم

بعد نجاح أولى حلقاته .. "طيارة" تطرح ثاني حلقات "ماذا إذا" على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد أمام بورنموث بـ الدوري الإنجليزي

من قبل ما يعرفها.. تفاصيل حب أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز منذ 10 سنوات

اللقطات الأولى للتفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية في تونس.. فيديو

حادث مرعب وتحويلات مرورية وهجوم للأتربة.. ماذا حدث على الطرق فجر الجمعة ؟

مقتل إرهابيين نفذا تفجيرا انتحاريا بمحيط السفارة الأمريكية في تونس

بعد غياب الفنانين عن جنازة والده.. أحمد عزمي تريند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. فخذة ضاني في الفرن وطاجن لوبيا باللحمة المفرومة ومحشي مشكل.. والحلو: كريم كراميل

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور

تاريخ في حارة .. برجوان وصل لدرجة كبير الخدم وقتله ابن العزيز بالله ..صور