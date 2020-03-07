AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لم تتجاوز الـ12 عاما.. أروى طفلة بدرجة فنانة بشرم الشيخ..فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
الطفلة أروى محمد صالح ١٢ سنة  موهبة غنائية فريدة  في أغاني التراث والأغاني القديمة لأم كلثوم ووردة وعبد الحليم وفيروز نالت إعجاب الجميع  بصوتها  الفيروزي  والتي لاقت دعما من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأدائها القوي أمام الجمهور  في حفلات المحافظة وشرم الشيخ  والعيد القومي للمحافظة.

أروى ولدت لأسرة فنية تشجع الإبداع والتفوق؛ حيث إن والدها  المطرب والموسيقار محمد صالح  ووالدتها  معلمة تربية موسيقية  بإحدى مدارس شرم الشيخ.

 اروى صالح طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة شارم كولدج  متفوقة  دراسيا  وتلعب الرياضة.

 يقول والدها المطرب والموسيقار محمد صالح: إن أروى تغني كل أنواع الغناء ولكنها مهتمة  بغناء مطربي التراث والأغاني القديمة؛ مشيرا إلى أن أروى لها ألبوم غنائي   باسم " عايشة سني "  حظي باستماع ومشاهدة ١٥ ألف على صفحتها على الفيس واليوتيوب؛ إضافة  لكليب غنائي  باسم أرض الفيروز  عن معالم جنوب سيناء وشرم الشيخ .

 وسوف تحيي أروى صالح حفلات المحافظة في العيد القومي الـ٣١  في ذكرى عودة طابا  وتحظي بإعجاب  أهالي جنوب سيناء وتشجيعهم لها كموهبة غنائية فريدة .
Advertisements

ترشيحاتنا

دعاء قبل النوم من 11 كلمة يكفر ذنوب بعدد أيام الدنيا كلها.. إذا رددته 3 مرات كل ليلة

مصر تطرح عملات بلاستيكية تزامنا مع كورونا.. برلمانيون: عمرها الافتراضي 5 أضعاف الورقية.. وتعد سلاحا احترازيا لمواجهة الفيروس.. وتحذيرات من القبلات والأحضان

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو

مي حلمي تظهر بسيارة جديدة.. تعرف على سعرها.. صور

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشان تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

شاهد .. اشتباك لاعبي الزمالك والترجي عقب هدف المباراة الوحيد

AdvertisementS

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أم ترضع طفلتها ميه نار انتقاما من جوزها.. المتهمة: قولت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشان تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض يوم ٢٩ أبريل الساعة ١٢ إلا دقائق

تقلبات مفاجئة في الجو.. رسالة مهمة من الداخلية بسبب تحذيرات الأرصاد

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب أبو جبل.. تركي ال شيخ يتجاهل الزمالك وينصح لاعبي الاهلي

قتيل فيلا نانسي عجرم.. لص أم مغدور؟ .. هروب زوج الفنانة وتعفن الجثة أحدث المستجدات

يستهين به الكثيرون.. الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل خصوصا في شهر رجب

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو

تفصيل كمامات نايلون.. كارثة يصنعها ترزي مصري لمواجهة الكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها

تفصيل كمامات نايلون.. كارثة يصنعها ترزي مصري لمواجهة الكورونا

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو