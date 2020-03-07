لم تتجاوز الـ12 عاما.. أروى طفلة بدرجة فنانة بشرم الشيخ..فيديو

الطفلة أروى محمد صالح ١٢ سنة موهبة غنائية فريدة في أغاني التراث والأغاني القديمة لأم كلثوم ووردة وعبد الحليم وفيروز نالت إعجاب الجميع بصوتها الفيروزي والتي لاقت دعما من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لأدائها القوي أمام الجمهور في حفلات المحافظة وشرم الشيخ والعيد القومي للمحافظة.





أروى ولدت لأسرة فنية تشجع الإبداع والتفوق؛ حيث إن والدها المطرب والموسيقار محمد صالح ووالدتها معلمة تربية موسيقية بإحدى مدارس شرم الشيخ.





اروى صالح طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة شارم كولدج متفوقة دراسيا وتلعب الرياضة.





يقول والدها المطرب والموسيقار محمد صالح: إن أروى تغني كل أنواع الغناء ولكنها مهتمة بغناء مطربي التراث والأغاني القديمة؛ مشيرا إلى أن أروى لها ألبوم غنائي باسم " عايشة سني " حظي باستماع ومشاهدة ١٥ ألف على صفحتها على الفيس واليوتيوب؛ إضافة لكليب غنائي باسم أرض الفيروز عن معالم جنوب سيناء وشرم الشيخ .





وسوف تحيي أروى صالح حفلات المحافظة في العيد القومي الـ٣١ في ذكرى عودة طابا وتحظي بإعجاب أهالي جنوب سيناء وتشجيعهم لها كموهبة غنائية فريدة .