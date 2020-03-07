هل تجب الزكاة في أموال الزوجة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول" لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟





أجابت الدار في فتوى لها، مستشهدة بقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24، 25]، مضيفا أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه.





وأوضحت: وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالك وهي:





1- بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.

2- أن يحول عليها الحول.

3- أن تكون خالية من الدين.

4- أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.